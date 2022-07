Houle : la vigilance jaune étendue

Seules les Marquises et les Tuamotu Nord Est échappent à la vigilance jaune. Météo France a étendu la vigilance pour la forte houle. À Tahiti et Moorea, une houle longue de Sud-Sud-Ouest s’amplifiant à 2 mètres 50/3 mètres dimanche, avant de s’amortir à 1 mètre 50/2 mètres lundi est attendue. Mais c’est aux Australes que la mer devraient être la plus agitée.

Une houle longue de Sud-Sud-Ouest de 3 mètres est annoncée ce dimanche, s’amortissant à 2 mètres lundi avant l’arrivée de nouveaux trains de houle. Ceux-ci atteindront à nouveau les 4 mètres vers Rapa en soirée.

“Entre mardi et mercredi, une houle énergétique de Sud-Sud-Ouest, avec une période de 16s, va circuler des Australes à la Société et aux Tuamotu/Gambierprévient également Météo France. Cette houle gagnera l’Archipel des Marquises dans la nuit de mercredi à jeudi. Elle devrait atteindre des valeurs remarquables, 4/4.50 mètres de la Société au Centre Tuamotu, 5 mètres du groupe Nord des Australes du Sud-Est Tuamotu et Gambier, et jusque 6 mètres à Rapa. 2.50 mètres aux Marquises.

Il faut donc s’attendre à un impact fort à la côte, avec de forts courants aux abord des passes, des déferlantes puissantes, y compris dans les baies exposées des Marquises. La plus grande prudence sera recommandée.”

