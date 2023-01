Fortes pluies, vent violent : vigilances toujours en cours sur une partie de la Polynésie

Météo – France Polynésie a placé en vigilance orange pour fortes pluies la zone : Australes Centre. En vigilance jaune pour fortes pluies les zones : Australes Ouest, Mopelia, îles du Vent, îles Sous-le-Vent. Et en vigilance jaune pour vent violent les zones : Australes Centre, Mopelia, Rapa.

Météo îles Sous-le-Vent

Le temps reste perturbé jeudi soir vers Mopelia, en revanche, pour le reste des îles Sous-le-Vent, les périodes d’accalmie prédominent. En fin de nuit et pour la journée de vendredi, l’axe pluvieux finit par se généraliser. Il se maintient dans les grandes lignes samedi, mais on pourra une nouvelle fois espérer quelques belles périodes d’accalmies, sauf du côté de Mopelia.

Vent assez fort de Nord-Ouest à Nord-Nord-Ouest. Les rafales atteignent 70 à 80 kilomètres/heure, notamment vers Mopelia.

Mer agitée à forte dominée par la mer du vent. Petite houle longue de Sud-Sud-Ouest. Arrivée samedi d’une houle longue de Nord-Nord-Ouest d’1 mètre.

Météo Tahiti et Moorea

Une accalmie se dessine jeudi pour la fin de journée et la première partie de soirée. Au delà, c’est à nouveau un temps perturbé qui s’installe, se maintenant la journée de vendredi. Les précipitations se concentreront une nouvelle fois sur les côtes Nord et Ouest, engendrant localement de forts cumuls. Samedi, une nouvelle accalmie semble vouloir s’installer pour la journée avant le retour d’averses en soirée. Températures extrêmes prévues : 23 et 29 degrés Celsius.

Vent modéré à assez fort de Nord à Nord-Ouest avec des rafales atteignant les 70 kilomètres/heure, voire temporairement 80 dans le chenal côté Tahiti vendredi.

Mer agitée à forte dominée par la mer du vent. Petite houle longue de Sud-Sud-Ouest. Arrivée samedi d’une houle longue de Nord-Nord-Ouest d’1 mètre.

Météo Australes

Sur Rapa, l’amélioration se confirme jeudi malgré un ciel encore gris. Il pourra rester encore relativement nuageux vendredi, en particulier par nuages élevés, puis se dégage complètement pour samedi. Sur le Nord de l’archipel en revanche, le scenario est tout autre avec un regain d’activité attendu pour jeudi soir sur Tubuai et Raivavae, se confirmant vendredi, et se décalant vers Rurutu et Rimatara samedi. Ce regain d’activité est synonyme de grains et de fortes averses.

À Rapa, vent assez fort de Nord-Est avec des rafales jusqu’à 80 kilomètres/heure possibles jeudi jusqu’en soirée. Il faiblit progressivement par la suite. A Tubuai et Raivavae, il s’établit à partir de jeudi soir Nord à Nord-Nord-Est fort avec rafales à 100. A Rimatara et Rurutu il est de direction variable modéré jeudi, et faible d’ici samedi.

Mer agitée à forte dominée par la mer du vent avec des creux jusqu’à 4 mètres vers Tubuai et Raivavae vendredi.

Vigilance jaune : soyez attentifs, si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux (exemples : temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vent soutenu avec rafales) sont en effet prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique.

Vigilance orange : soyez très vigilants, des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l’évolution météorologique et suivez les conseils précisés pour chaque phénomène sur le site www.meteo.pf et les consignes particulières éventuellement émises par le haut-commissariat.