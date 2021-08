Forte houle : la Polynésie en vigilance jaune, exceptés les Australes

Hier, la quasi-totalité du Pays était placé en vigilance orange. La houle a d’ailleurs causé quelques dégâts à Teahupo’o où les habitations en bord de mer se sont retrouvées inondées.

Une houle longue et énergétique à caractère exceptionnel intéresse l’ensemble du Territoire et commence son amortissement.

Îles du Vent

Pas de bulletin de suivi en cours sur la Subdivision Administrative des Iles du Vent.

Îles Sous-le-Vent

Pas de bulletin de suivi en cours sur la Subdivision Administrative des Iles Sous le Vent.

Australes

Pas de bulletin de suivi en cours sur la Subdivision Administrative des îles Australes.

Tuamotu-Gambier

Phénomènes Météorologiques : Forte houle

Zones concernées : Tuamotu Sud et Gambier.



Fin de suivi pour les zones : Tuamotu Sud et Gambier.



Situation et évolutions prévues : La houle longue de Sud-Sud-Ouest affecte l’ensemble des Tuamotu et les Gambier. Elle a commencé sa phase d’amortissement et atteignait encore 3 mètres 50 ce samedi sur le Sud Tuamotu et les Gambier. Elle s’amortit autour de 3 mètres cette nuit.



Tendance ultérieure : La houle continue son amortissement : autour de 2 mètres 50 aux Gambier dimanche et 2 mètres aux Tuamotu, puis 1 mètre 50/2 mètres lundi.

Marquises

Pas de bulletin de suivi en cours sur la Subdivision Administrative des îles Marquises.

