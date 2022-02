Fonds Tourisme Durable 2022 – La CCISM lance un appel à candidatures

Financer ses projets de transition écologique vers un tourisme durable avec les aides financières de France Relance : c’est de nouveau possible pour les petites et moyennes entreprises de l’hôtellerie et de la restauration en Polynésie grâce au Fonds Tourisme Durable 2022.

Le Fonds Tourisme Durable de France Relance est décliné en Polynésie pour une nouvelle année par la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Services et des Métiers (CCISM), le Pays et l’Agence de la transition écologique (ADEME). Le but de ce dispositif est de soutenir, via des aides financières et techniques, les petites et moyennes entreprises de l’hôtellerie et de la restauration dans leur démarche de transition vers un tourisme durable.

En 2021, les pensions de familles, Motu Aito Paradise, Fare Tutehau, Fare Arana, Fare Haurevaiti, et les hôtels, Le Manava de Moorea et l’Intercontinental de Bora Bora, ont pu obtenir un plan d’actions adapté à leurs structures afin de tendre vers un tourisme durable.

Bénéficiez d’un diagnostic et d’un plan d’actions gratuits élaborés par la CCISM qui se déplacera sur site. Après conseil et choix des actions à mettre en place au sein de l’entreprise (réduction des déchets, optimisation de la consommation eau / énergie, développement de la restauration locale et durable…), le Fonds Tourisme Durable permettra d’accéder à des aides forfaitaires en partie financées par l’ADEME.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 mars 2022.

Les entreprises intéressées doivent envoyer leur dossier complet avant le mardi 15 mars 2022 à la cellule Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE) de la CCISM : [email protected]

Les documents à fournir sont disponibles sur le site de la CCISM.

Plus d’infos au 40.47.27.47.