Expo : La Grande Migration, la rencontre des peuples des abysses et du lagon

Le week-end prochain sera placé sous le signe des européennes… et de l’Océan. L’association Tama no te tairoto, œuvrant au partage de connaissances sur le lagon, organise une exposition/conférence à l’hôtel Intercontinental Tahiti Resort & Spa, à l’occasion de la journée mondiale des océans, le dimanche 8 juin 2024.

Dans la salle Hibiscus, les visiteurs pourront découvrir une exposition photographique de 26 images d’animaux marins, capturées par les membres de l’association et les auteurs du livre « Le peuple des abysses » , Fabien Michenet et Anthony Berberian. L’expo illustre le voyage des animaux du lagon, de leur phase larvaire en pleine mer à leur forme adulte, et leur rencontre avec les créatures des abysses lors de leur migration verticale nocturne. En plus des photographies, des aquarelles de l’artiste CMoana et des dessins des élèves du Centre des Métiers d’Art seront également exposés. Des conférences auront lieu chaque soir, animées par Vetea Liao.

Programme du vendredi

Le vendredi 7 juin 2024 débutera avec l’inauguration de l’exposition à 10h, suivie de visites guidées à 11h et 14h pour découvrir les photographies et les œuvres artistiques exposées. À 16h, une première conférence présentée par Vetea Liao abordera les migrations marines et leur impact sur les écosystèmes. En soirée, à partir de 19h, un cocktail de bienvenue permettra aux participants d’échanger avec les artistes et les membres de l’association. La journée se clôturera par une projection de documentaires sur la faune marine des abysses et des lagons à 20h, offrant un aperçu captivant des sujets traités.

Programme du samedi

Le samedi 8 juin 2024 commencera à 9h avec des ateliers pédagogiques destinés aux enfants, animés par des éducateurs spécialisés en biologie marine. À 11h, une nouvelle visite guidée sera proposée, suivie d’une séance de dédicaces des auteurs du livre « Le peuple des abysses » à 13h. L’après-midi sera marqué par une seconde conférence de Vetea Liao à 15h, cette fois axée sur les découvertes scientifiques récentes concernant les abysses. À 17h, un atelier interactif sur la conservation marine permettra aux participants de s’impliquer directement dans des actions de préservation. La journée se terminera par une vente aux enchères caritative à 19h, où des œuvres d’art et des photographies seront mises en vente au profit de l’association.