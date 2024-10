Nuit du Droit 2024 : une soirée dédiée à l’enquête criminelle à l’UPF

Co-organisatrices de la Nuit du Droit 2024, la cour d’appel de Papeete et l’Université de Polynésie française présentent, ce vendredi à partir de 18h, une conférence dédiée à l’enquête criminelle. Des professionnels y proposeront une présentation de leurs métiers et des actions qu’ils entreprennent au travers d’un cas pratique.

Seront présents, des magistrats, des gendarmes (un directeur d’enquête et un technicien d’identification criminelle) un médecin légiste, des maîtres de conférences de l’université et des étudiants.

Le cas pratique :

Le corps d’un individu non identifié est découvert dans la vallée de la Papenoo en pleine nature.



L’intéressé se trouve face contre terre. Il semble âgé, de type polynésien, habillé d’une chemise blanche, un short et de savates. Il a plu et ses vêtements sont détrempés et maculés de terre. Il n’a pas de portefeuille et il a dans ses poches 2.500 francs. Il possède un téléphone, mais qui ne peut être consulté, faute de code.



Il présente des marques aux yeux comme celles des ratons-laveurs ainsi que plusieurs excoriations au visage. Ses genoux sont couronnés. La jambe droite du corps laisse apparaitre une marque faisant penser à une morsure.



Le randonneur qui découvre le corps, appelle la gendarmerie.

Si vous souhaitez participer à la conférence,

rendez-vous demain à 18h au grand amphithéâtre de l’Université de Polynésie française