Plus de soixante exposants venus spécialement pour l’occasion mettront à l’honneur leurs savoir-faire ainsi que l’identité de chaque île des Tuha’a pae. Les créations seront variées et mettront en lumière les matières spécifiques de l’archipel, tel que le roseau des montagnes ‘ā’eho, le pae’ore, l’écorce, le bois de rose, le aito, les coquillages, etc., ainsi que le travail de la fibre (paniers, chapeaux, pē’ue…) des créateurs.



Plusieurs concours seront organisés : la confection d’un sac bandoulière et de chapeaux chics, le tressage d’un pē’ue rond et carré, et celui du plus beau stand aura lieu, sur la base de l’espace occupé par chacune des îles des Australes.

Des ventes de plats typiques de Rurutu, Rimatara, Raivavae et Rapa auront lieu chaque jour, et des animations musicales seront également au programme.

PRATIQUE

21e Salon des Australes

Du 28 octobre au 10 novembre 2024

Hall de l’Assemblée de Polynésie française

De 8 heures à 17 heures

Ouvert à tous