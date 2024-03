21e édition des Dimanches du centre-ville le 24 mars à Papeete

Le Front de mer de Papeete accueille la 21e édition des Dimanches du centre-ville le 24 mars de 13 heures à 18 heures. L’événement est gratuit et ouvert à tous.

Une portion de route sera fermée à la circulation automobile pour circuler avec les vélos, skates ou rollers.

Pour les plus jeunes, des ateliers de maquillage, tableaux de terre, de dessins et des toboggans gonflables seront au rendez-vous.

Des initiations et des démonstrations de rollers et de hip hop et break dance seront également proposées.

Les habitués de nos marathons tamure et fitness pourront quant à eux se bouger et se dépenser dans la bonne humeur.

Côté santé, l’association ADOPF et la nutritionniste Anaëlle Lopez seront présents pour répondre à plusieurs questions : comment gérer son diabète, comment l’éviter, quels sont les aliments à favoriser pour une bonne santé, quels sont les gestes simples à adopter pour prendre soin de soi ?