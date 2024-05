100 exposants pour le 55e Salon des Marquises du 30 mai au 9 juin à Māma’o

L’événement devenu un rendez-vous régulier, est organisé par la fédération Te Tuhuka o te henua Enana, présidée par Marc Barsinas.

Les visiteurs pourront découvrr des objets d’artisanat, comme les tiki, les penu et les ‘ūmete, taillés et sculptés avec précision à partir de matériaux nobles tels que le bois, l’os, la pierre (pierre fleurie), ainsi que les tapa confectionnés à partir du liber de l’arbre à pain, du banian ou du mûrier, et les parures ornées de graines.

Des animations seront également proposées : prestations musicales, des représentations de danse, la création de kumu hei « bouquet d’amour », le montage de colliers de graines, la sculpture sur bois, ainsi qu’un concours étalé sur plusieurs jours pour la fabrication d’un récipient ko’oka en bois de miro ou de tou.

Les samedis 1er et 8 juin seront des journées spéciales. Des tableaux vivants et démonstrations culinaires seront organisées; L’inauguration officielle du salon aura lieu le jeudi 30 mai à 10 h.

PRATIQUE

Salon des Marquises

Parc Expo Mamao

Du 30 mai au 9 juin