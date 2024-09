Volontaires jeunes cadets du RSMA, l’école de la deuxième chance

Se mettre au garde à vous, en rangs, et suivre à la lettre les instructions. C’est ce qui attend cette cinquantaine de jeunes lycéens. Dès leur première journée, ils ont un avant-goût de ce qui deviendra rapidement pour eux une routine.

Ces lycéens issus de 4 établissements scolaires se portent volontaires pour vivre une aventure qui, selon les anciens cadets, va les transformer. « J’ai beaucoup changé à l’école. Maintenant, j’ai moins de problèmes de comportements », témoigne l’un d’eux, Teva.

Au pas cadencé, les volontaires ont rendez-vous avec les gradés du RSMA-Pf et les représentants du vice-rectorat, pour donner le coup d’envoi de cette nouvelle promotion. « Je veux vous montrer que vous êtes capables de réussir cette année », leur dit le Colonel Frédéric Gerlinger, le chef de corps du RSMA-PF

Décrocher un diplôme, trouver sa voie, préparer son avenir, c’est ce que souhaitent ces lycéens parfois en difficulté scolaire. « J’espère avoir des clés pour nous en sortir », confie l’un d’eux. « Dans ma classe, il y a des personnes qui nous perturbent, du coup je n’arrive pas à travailler. Mes notes ont baissé, c’est pour cela que j’ai voulu venir ici », indique une autre élève.

Activités sportives, culturelles, de cohésion, respect des règles et des valeurs citoyennes, ces jeunes vont devoir se faire à un nouveau rythme.

« On va leur redonner confiance, leur montrer qu’ils sont capables de faire des choses qui sortent de l’ordinaire, au travers du sport et d’activités militaires. On leur montre qu’en serrant les dents et en s’entraidant, on peut aller au bout d’une marche, au bout d’une activité physique. On veut leur montrer simplement qu’ils sont capables de belles choses », souligne le Colonel Frédéric Gerlinger.

Depuis 4 ans, les militaires et le personnel de l’Education nationale accompagnent ces jeunes dans leurs parcours scolaires. Et les résultats sont au rendez-vous.

« On a fait les retours d’expériences des 3 premières éditions. 90% des jeunes ne sont plus en situation de pré-décrochage ou de décrochage. Ils accèdent à l’année suivante et passent leurs diplômes, ou ils s’insèrent professionnellement. C’est donc un dispositif qui fonctionne bien », constate avec satisfaction Thierry Terret, le vice-recteur de Polynésie Française

Dès lundi, les jeunes cadets se retrouveront à Tautira pour camper avec leurs encadrants militaires.