Fin de visite pour le général Peloux, le commandant du Service militaire adapté

Après 10 jours au fenua, le général Claude Peloux, dresse un bilan satisfaisant de son déplacement : « J’ai pu constater l’engagement, à la fois des volontaires (…) et des cadres qui sont là pour les soutenir dans leur démarche volontaire de devenir, demain, des citoyens engagés au service de leur territoire ».

Durant son séjour, le commandant du Service militaire adapté s’est rendu à Hiva Oa, aux Marquises, mais aussi à Hao (Tuamotu), ancienne base avancée du Centre d’expérimentation du Pacifique (CEP) où a été implantée, l’an dernier, la 4éme compagnie du RSMA.

« Ce projet, aujourd’hui, a vu le jour, conformément aux engagements que le président de la République avait pu prendre lors de sa visite officielle en juillet 2021. La compagnie a été créée au mois de juillet, l’an dernier, avec l’arrivée des cadres de l’Hexagone. Mais, préalablement à ça, certaines filières ont pu s’y rendre pour participer à des chantiers d’application au profit de la commune mais aussi au profit de la future compagnie, car cela a permis de remettre en état certains des bâtiments mis à disposition par la commune », a souligné le haut-gradé.

Une « compagnie écoresponsable »

A Hao, deux filières sont proposées : « L’une plutôt orientée sur l’agriculture en région chaude, puisque Hao est un atoll et qu’il y a peu de substrats qui permettent une culture en pleine terre, mais aussi une filière d’agents polyvalents de restauration, puisqu’on s’appuie aussi sur un partenariat avec le CETAD de Hao ».

Les premiers jeunes à avoir intégré la 4éme compagnie du RSMA de Hao la « quitteront d’ici un mois et retourneront à la vie civile » mais « 4 nouvelles cohortes » son attendues. Ces volontaires travailleront sur un projet d’écolodge et s’attèleront à contribuer au développement d’une « compagnie écoresponsable »

« Il faut aussi savoir préserver l’environnement dans lequel on est pour le transmettre et pour poursuivre une activité économique basée sur le tourisme. Cela ne peut que passer par une prise en compte des nouvelles façons de préserver son patrimoine (…) C’est sensibiliser nos jeunes à cette démarche pour qu’ils soient en capacité de la reproduire sur leurs îles et atolls », a conclu le général Peloux.