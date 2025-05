Ronny Teriipaia : « On continuera toujours avec les mêmes rythmes scolaires à la rentrée »

TNTV : Au sujet de la nouvelle Charte de l’éducation, la dernière date de 2017. En 8 ans de pratique, quels sont les points à améliorer ?

Ronny Teriipaia : « Il y a plusieurs points. De toute manière, toutes les chartes d’éducation qui ont été mises en place à un moment donné, il s’agit de les restructurer tout simplement. Et de repenser d’autres orientations qui correspondraient, d’abord à l’époque dans laquelle nous vivons puisque, comme vous le savez, le monde a changé. Les gens ont changé aussi. Donc, on a besoin d’adapter la Charte d’éducation au contexte actuel. Et c’est la raison pour laquelle le gouvernement en place a voulu organiser ces états généraux pour réfléchir ensemble à de nouvelles orientations ».

TNTV : Donc le reportage, on évoquait l’enseignement protestant. Mais dans le public aussi, on a travaillé sur cette nouvelle charte. L’enfant polynésien reste au centre du projet ?

Ronny Teriipaia : « Il a toujours été au centre du système éducatif. Mais ce gouvernement veut mettre certains aspects beaucoup plus en avant, notamment la question des langues et cultures polynésiennes, parce que c’est un moyen que l’on peut utiliser pour faire en sorte que tous les élèves réussissent, notamment les élèves en grande difficulté. Et c’est un des objectifs du gouvernement de valoriser tout ce qui est écosystème culturel et linguistique, parce que nous savons pertinemment qu’aujourd’hui, l’enfant polynésien est en perte de repères historiques et géographiques. C’est la raison pour laquelle on met tout cet écosystème en place. Les états généraux, justement, viennent répondre à ce besoin de renouvellement. La consultation citoyenne, comme ça s’est fait pour les rythmes scolaires, on procède de la même manière pour recueillir tous les avis, aussi bien des parents, des élèves, que de tous les partenaires qui constituent cet écosystème, pour faire en sorte d’organiser et de construire ensemble une nouvelle Charte de l’éducation beaucoup plus proche de la réalité, du contexte géographique, culturel et historique de l’enfant polynésien ».

TNTV : Il y a aussi une problématique qui a été évoquée ce matin dans plusieurs groupes de travail, celle des nouvelles technologies et de l’intelligence artificielle. Doit-on travailler davantage avec elles ?

Ronny Teriipaia : « La mission primaire d’un enseignant et de l’ensemble du système éducatif, c’est de protéger l’enfant, notamment par rapport à l’exploitation de tous ces moyens numériques. Il s’agit en tout cas pour le système éducatif, les cadres de l’éducation, de réfléchir à comment est-ce qu’on peut faire pour améliorer l’utilisation à bon escient de tous les outils qui sont mis à disposition, mais aussi de manière à protéger les enfants par rapport à tous ces moyens techniques modernes. C’est sûr que l’intelligence artificielle, aujourd’hui, occupe une grande place, mais il s’agit justement de donner une certaine culture à nos élèves par rapport à l’utilisation de cette intelligence artificielle, et c’est important ».

TNTV : En début de semaine, le tribunal administratif a annulé l’arrêté fixant les nouveaux rythmes scolaires. Une décision motivée par le fait qu’il n’y avait pas eu de réunion de la commission technique paritaire. Un problème de forme donc. Sera-t-il réglé ?

Ronny Teriipaia : « Ce problème est réglé. C’est vrai qu’il y a eu un vice de forme, tout simplement parce que la consultation du comité technique paritaire, qui concerne les agents de l’administration publique du Fenua, n’a pas été consultée. On s’en excuse encore une fois. Mais cette fameuse commission a eu lieu en avril dernier, au début du mois, et donc tout a été régularisé. C’est passé au comité de l’éducation, et mercredi dernier, le conseil des ministres a acté les nouveaux arrêtés, qui prennent justement en compte la consultation de ce fameux CTP. Je tiens à préciser à tous les parents d’élèves et à tous les partenaires du système éducatif, qu’il n’y aura pas de rupture. Quand bien même la décision du juge, c’est de supprimer ces arrêtés, et l’application se fera au mois de juillet, il n’y aura pas de rupture. En fait, on continuera toujours avec les mêmes rythmes, et ça entrera évidemment en vigueur à la rentrée prochaine ».

TNTV : Toujours sur les rythmes scolaires, certains parents ont dû payer des garderies. Des communes ont dû modifier aussi leur planning de ramassage scolaire. Qu’en sera-t-il l’année prochaine ?

Ronny Teriipaia : « Tout dépend des besoins de certaines communes, tout dépend aussi du contexte géographique. En général, on n’a pas énormément de remontées négatives par rapport à ça. De toute manière, le ministère de l’Éducation a toujours précisé que ses portes étaient ouvertes à la discussion, et des réajustements pourraient être possibles. De toute manière, quand on met en place une réforme, à tout moment, on peut revenir sur des ajustements. Et c’est la raison pour laquelle le dialogue doit s’instaurer de part et d’autre ».

TNTV : La thématique des rythmes scolaires sera-t-elle évoquée lors des états généraux ou considérez-vous que le problème soit réglé ?

Ronny Teriipaia : « On ne parlera plus des rythmes scolaires dans les états généraux. On peut aborder le sujet, mais je vous le dis encore une fois, que ce problème est résolu. Donc il n’y aura pas de rupture par rapport au déroulement des rythmes scolaires actuels. À la prochaine rentrée, on continuera avec ces fameux rythmes scolaires. Et s’il y a des ajustements à faire, évidemment que ce sera en concertation avec tous les partenaires ».

TNTV : Autre actualité. Cette semaine, vous avez acté la mise à pied provisoire du directeur du Centre des métiers d’art, suspecté de pressions et d’humiliations. Où en est l’enquête administrative ?

Ronny Teriipaia : « À partir du moment où on acte la mesure conservatoire, la suspension d’un personnel de direction, il y a une enquête administrative qui est en cours. On vient juste de la débuter. Je ne peux pas vous dire combien de temps ça prendra. Cela relève du ministère de la fonction publique. Mais en tout cas, on fait tout pour faire la lumière sur toute cette affaire, tout simplement. Et en tout cas, je tiens à rappeler à l’ensemble du personnel du Centre des métiers d’art qu’il faut calmer la situation, que chacun doit rester à sa place pour la bonne continuité, le déroulement du service public, tout simplement ».

TNTV : Des plaintes ont-elles été déposées au pénal ?

Ronny Teriipaia : « À ma connaissance, non ».

TNTV : Si jamais les faits étaient avérés, quelle serait la suite éventuelle ?

Ronny Teriipaia : « Il faudra que je discute avec mes collaborateurs et l’ensemble du gouvernement. Je ne prends pas la décision tout seul. J’attends les résultats de l’enquête administrative ».