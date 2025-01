Plus de 60% des lycéens voient l’intérêt de poursuivre leurs études après le Bac

Être en terminale, c’est penser au Bac tout en préparant l’avenir. Les élèves s’inscrivent sur Parcoursup pour formuler leurs vœux et leurs choix d’orientation. Une étape importante dans leur cursus. Dans cette classe de terminale, ils sont plusieurs à avoir une idée précise de la suite qu’ils comptent donner à leurs études.

« J’hésite entre Science-po, je fais la prépa’ et je vais bientôt passer l’examen et du droit. Mais je ne pourrai pas faire le droit ici, car je préférai faire un double diplôme, une double licence avec des langues ou de l’art », témoigne Heirai.

« Après l’obtention de mon Bac, je prévois de faire une licence en droit. Donc 3 années ici à l’UPF et peut-être un master en France », ajoute Revahere.

Dans une enquête réalisée en 2023 sur l’ensemble des établissements de Polynésie, les trois quarts des élèves de terminale ont répondu vouloir poursuivre leurs études, en premier lieu les élèves de filière générale. Un peu plus de 80 % d’entre eux savent dans quel domaine ils souhaitent travailler.

« Je compte aller à Bordeaux pour me réinscrire soit dans un lycée, soit dans une formation pour adulte, pour ne pas forcément passer par un Bac pro et pour me spécialiser dans la mécanique moto », explique Tom.

La question de la mobilité est dans les esprits. Quels que soient leurs projets, 77 % des élèves de terminales déclarent vouloir rester en Polynésie. Un tiers souhaite se rendre dans l’hexagone pour découvrir un autre univers.

L’étude montre aussi que 17.5% des futurs bacheliers envisagent de poursuivre leurs études dans un pays étranger. Mais ils comptent ensuite revenir au fenua.

« Au fur et à mesure des années, on voit l’engouement de nos élèves pour une poursuite d’études, mais aussi pour une insertion professionnelle, en Polynésie française essentiellement parce que notre jeunesse est amenée à partir en métropole, dans des pays étrangers, mais c’est aussi dans l’optique de revenir sur le territoire et d’amener des compétences », constate Nathalie Novelli, la cheffe du département Orientation Insertion Professionnelle à la DGEE

Études, mobilité, travail, ces futurs étudiants ont des projets d’avenir. Et une grande majorité a une vision positive de leur scolarité. Elle leur permet d’apprendre, de se former en vue de trouver un métier, mais aussi de créer du lien social.