Assemblée générale des Conseils des élèves : les internes des îles au cœur des discussions

Ils sont 2467 internes sur les 21 788 élèves répertoriés dans le second degré, soit plus d’un élève sur 10 à être concernés par ces thématiques évoquées par l’Assemblée générale du conseil des élèves, ce jeudi. Loin de leur cocon familial, ces élèves, souvent désorientés, auraient, selon leurs camarades, besoin d’une meilleure prise en charge.

« On aimerait bien que ce soit l’établissement scolaire ou le corps professoral qui orientent les nouveaux. J’ai rencontré une personne qui vient d’arriver cette année. Il avait l’air tellement perdu qu’il ne voulait même pas s’approcher de moi. J’ai demandé à un adulte d’aller le voir. Grâce à cet adulte, ça a pu bien se passer », témoigne Espérance Burns, représentante des élèves du lycée professionnel de Faa’a.

Malgré leur isolement, ces élèves se démarquent pourtant par leurs résultats. En 2023, leur niveau de réussite au baccalauréat a atteint 86,7 %, contre 84,7 % pour les élèves non-internes. Pour Temou Timau, vice-président de cette assemblée et originaire des Marquises, cette réussite s’explique.

« On se dit qu’on vient ici pour avoir un avenir meilleur. Ça joue, je pense. Et tu es aussi cadré par tes maîtres d’internat. C’est un plus pour nous », dit-il.

Des orientations qui, selon la Direction Générale de l’Éducation et des Enseignements, s’appliquent directement sur le terrain. À l’image des thématiques abordées l’année dernière : le harcèlement et le décrochage scolaire.

« Les travaux ont été présentés à monsieur le ministre en juin 2024 et il a, dans sa lettre de rentrée adressée à tout le personnel de l’éducation et aux parents, rappelé que la lutte contre le décrochage scolaire et la lutte contre le harcèlement scolaire sont au cœur de nos préoccupations », assure Bettina Tinorua, la cheffe du département de la vie des élèves de la DGEE

Ce premier rendez-vous donnera lieu à une restitution des travaux en juin prochain. Des actions pourraient être mises en place dès la rentrée prochaine.