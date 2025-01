Les parents d’élèves majoritairement satisfaits des nouveaux rythmes scolaires

74% des familles se disent moyennement à très satisfaites des nouveaux rythmes scolaires instaurés en début d’année. Une enquête réalisée en octobre dernier par la DGEE auprès de 1046 parents d’élèves du premier degré a permis de faire un premier bilan d’étape.

« Les enseignants ont vraiment un temps dédié aux fondamentaux le matin, avec de matinées un peu plus longues, est des après-midis très courtes qui s’arrêtent vers 13 heures ou 13h30. Donc le constat, c’est que nous avons des élèves moins fatigués, mieux concentrés et qui, on l’espère, obtiendront de meilleurs résultats », explique Joelle Rallet, inspectrice adjointe auprès de la DGEE.

Ces horaires aménagés ont aussi pour finalité de resserrer les liens intrafamiliaux, comme le souligne le ministre de l’Éducation, Rony Teriipaia : « les enfants prennent le temps le matin de prendre leur petit-déjeuner et de discuter avec leurs parents, car c’est de plus en plus rare de nos jours. Ce lien familial, c’est important de le mettre en avant. Et ils sont aussi moins fatigués et ont plus de plaisir à aller à l’école. C’est un excellent levier pour lutter contre le décrochage scolaire. Si un enfant ne prend pas de plaisir à l’école, cela se voit forcément sur ses résultats ».

Autres chiffres et non des moindres, ceux relatifs aux transports. Selon cette enquête, 57% des familles considèrent que leurs déplacements sont facilités. En revanche, seul 39% des élèves ont accès à des activités pédagogiques complémentaires.

Il en est de même pour les activités périscolaires. Pour soulager les parents, le ministère souhaite financer des projets. « On a budgétisé 150 millions de francs pour aider les associations à mettre en place des activités périscolaires. On est au stade de l’examen de la mise en place, car il faut un cadre règlementaire. On est en train de voir tout ça », indique Rony Teriipaia.

Le retour est également positif du côté des syndicats représentatifs. Toujours selon cette enquête, 71% des enseignants sont en effet satisfaits des nouveaux horaires. « Il n’y a eu aucun souci. Il y a des petits réajustements, mais en règle générale, l’ambiance en classe est beaucoup plus favorable aux apprentissages », constate Diana Yieng Kow, la secrétaire générale du syndicat STIP AEP UNSA.

Les syndicats restent néanmoins sur leur faim. Ils dénoncent un manque d’objectivité de ces données et regrettent de ne pas avoir été consultés, ni informés, du retour de cette enquête. « Le chiffrage n’est pas assez détaillé. Je pense qu’il faut un chiffrage par commune et par scenarii pour voir où le bât blesse sur les insatisfactions », estime Diana Yieng Kow.

Et celle-ci d’ajouter : « Il y a 15 jours, j’ai demandé à la DGEE de me donner le document. On m’a dit : ‘non’, qu’il fallait attendre la conférence de presse. Malheureusement, on découvre par la presse le bilan d’étape. Donc j’insiste. Il faudrait un autre bilan au bout de l’année scolaire ».

Et puisque l’on n’est jamais mieux servi que par soi-même, l’UNSA vient de lancer son propre sondage auprès des 1 600 enseignants affiliés pour recueillir leur avis. Les résultats devraient être connus en février.