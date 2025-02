Punaauia : 300 élèves dans l’école 2+2=4 à la rentrée 2026

L’école 2+2=4 de Punaauia va faire peau neuve : c’était acté, et la première pierre du chantier de reconstruction a été posé ce mardi, en présence du maire de la commune Simplicio Lissant et du ministre de l’Éducation Ronny Teriipaia. L’école la plus ancienne de la commune, inaugurée en 1887 et reconstruite à deux reprises, était devenue vétuste.

Elle le sera donc de nouveau, selon les dernières normes environnementales, pour accueillir jusqu’à 300 élèves lors la rentrée des classes 2026. Ses panneaux photovoltaïques ainsi devraient alimenter les besoins journaliers en électricité.

« C’est également une vision plus ouverte sur tout le quartier. L’école pourra très bien servir à des activités hors tiers temps pour pouvoir faire bénéficier un maximum de ce bel outil que nous réalisons aujourd’hui, ajoute Simplicio Lissant. Nous avons une vie associative très fournie qui sollicite toutes nos structures, nos établissements scolaires pour tenir des CLSH (Centre de Loisir Sans Hébergement). Donc, pour accueillir les enfants pendant les périodes de vacances » .

D’un coût global de 1,1 milliard de francs pacifiques financé par le Fonds intercommunal de péréquation (FIP), cette école comprendra 12 salles de classe, une bibliothèque, une salle de ressources, 4 préaux, une cantine et des espaces de jeux dotés également de matériels sportifs.