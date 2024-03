Krystyna Pyszkova sacrée Miss Monde 2023, la Française Clémence Botino dans le top 40

La Miss République Tchèque de 24 ans, Krystyna Pyszkova, s’est imposée face aux 112 participantes. Elle succède ainsi à la Polonaise, Karoline Bielawska, Miss Monde 2022.

Yasmina Zaytoun, Miss Liban, a quant à elle été sacrée première dauphine.

Krystyna Pyszkova, désormais Miss Monde 2023, a étudié l’art et est aujourd’hui étudiante en droit et également en administration des affaires. Sur le site officiel de la compétition, on peut lire que la jeune femme joue du violon et de la flûte traversière, et qu’elle est aussi engagée. Elle a ouvert une école anglaise pour enfants défavorisés en Tanzanie. Elle a créé la Fondation Krystyna Pyszko.

Clémence Botino, Miss France 2020, qui représentait la France au concours, s’est placée dans le Top 40. « Quel parcours, quelle aventure ! La vie m’a fait un si grand cadeau. Je n’ai que du bonheur et de la joie dans le coeur. Une page se ferme, une nouvelle s’ouvre ! J’ai si hâte de la partager avec vous. Merci aux concours de beauté de m’avoir permis de m’affirmer, de m’exprimer et surtout de m’amuser » a-t-elle indiqué sur son compte Instagram.