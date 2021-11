Tricherie à Koh-lanta

Fin du jeu pour l’aventurier préféré des Polynésiens. Le ‘aito originaire de Taha’a, île hôte de “Koh-lanta, la légende”, a été sorti de l’aventure après avoir bénéficié deux fois de nourritures apportées clandestinement par des habitants. Une révélation que les téléspectateurs de métropole ont découvert mardi soir (en France métropolitaine), au cours de l’émission 11 diffusée sur TF1.

Confronté à l’animateur Denis Brogniart, Teheiura a confirmé face caméra avoir demandé à manger à un pêcheur, en lui faisant un signe de la main. Sur les réseaux sociaux, l’aventurier apporte plus de précisions : “je sais que la production n’a aucune image, aucune preuve. J’aurais pu nier et continuer l’aventure, mais je me sentais mal d’avoir agi ainsi. Je me devais de rester honnête”, peut-on lire sur sa page Facebook.

Son geste, il explique l’avoir commis alors qu’il était “tiraillé par la faim”. “Je n’ai pas su résister, la tentation était trop forte”, écrit-il, précisant avoir partagé sa nourriture avec d’autres aventuriers. “Cela s’est passé seulement deux fois, le même jour. Pour la deuxième fois, je n’ai rien demandé”.

“Ça va me peser toute ma vie”, a déclaré Teheiura lors de l’émission, au bord des larmes. Denis Brogniart a souligné un parcours exemplaire lors de ses quatre autres éditions mais a qualifié son geste de “déloyal”, constituant “un manquement à l’éthique, aux règles de Koh-lanta. Être capable de faire un mea culpa comme vous venez de le faire, c’est important. Mais comme il y a eu comportement déloyal, il y aura sanction”.

Exclu du jeu, Teheiura fera tout de même partie du jury qui départagera les deux finalistes de Koh-lanta. Il a précisé qu’aucun membre de sa famille n’est lié à cet événement.