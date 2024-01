Le discours viral de Hana Rawhiti Maipi Clarke, jeune députée de Nouvelle-Zélande

Elle est devenue en octobre dernier la plus jeune députée de Nouvelle Zélande depuis 1853. D’origines maorie, Hana Rawhiti Maipi Clarke, 21 ans, a défendu les droits des communautés autochtones de Nouvelle-Zélande dans un discours passionné, largement partagé sur les réseaux sociaux. Et pour cause, c’est par un haka que la jeune femme a affirmé son engagement pour sa culture et son combat pour la souveraineté des Maori, rapporte le New Zealand Herald.

« Ce gouvernement a attaqué mon monde de tous les côtés : notre santé, notre environnement, notre eau, notre terre, nos ressources naturelles, nos quartiers maoris, notre langue, nos enfants et mon droit, ainsi que le vôtre, d’être dans ce pays, selon notre constitution, a lancé la dépurée. Je suis à votre service, à l’intérieur et à l’extérieur de ce parlement. Je mourrais pour vous dans cette chambre et je vivrais pour vous à l’extérieur de ces murs. »

Ce discours intervient alors que les dirigeants maori accusent les conservateurs de politiques racistes, menaçant le traité de Waitangi qui protège les droits des peuples autochtones. Un projet de changement de nom de certains départements du maori à l’anglais a fait grand bruit.