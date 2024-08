Hitiaa : 3h de combat et un big mama de 350 kilos

Un bestiau de belle taille. Parti à la pêche au thon blanc du côté de Hitiaa, un pêcheur de 32 ans a eu l’agréable surprise de remonter un haura de plus de 350 kilos, jeudi soir. Un big mama qu’il s’est empressé de découper pour le vendre, non sans profiter d’un petit barbecue avec les restes.

Tout n’a évidemment pas été si simple, raconte le papa de la famille de pêcheurs, Ralph, venu aider son aîné avec l’un de ses deux frères cadets. « L’espadon a gobé un thon blanc de 20 kilos. Mon fils ne pouvait pas travailler parce qu’il avait ses bouées à récupérer. Il m’a appelé, je suis parti rester à côté de l’espadon, pour le travailler » .

(Crédit Photo : Ralph Van Cam)

Un combat bien engagé à la nuit tombante. Il a tout de même fallu l’intervention du troisième fiston, 13 ans, pour aller flécher le poisson et lui ajouter une bouée à quelques mètres de profondeur. Suffisant pour fatiguer le poisson et le ramener à bord. « On l’a découpé. Il ne nous reste qu’un bloc de 40-50 kg à peu près » , rit Ralph.

