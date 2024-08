Urbex : des jeunes filment l’intérieur de l’ex-hôtel du Tahara’a

La vidéo a largement circulé ce week-end sur Facebook. Des images provenant du compte Tiktok « shayandts » montrent un groupe de jeunes adolescents visiter l’ancien hôtel du Tahara’a. Fermé au public en 1998, le bâtiment n’a pas été rénové malgré l’acquisition du site il y a quelques années par le groupe City qui souhaitait voir naitre un projet mêlant culture et hôtellerie.

Capture vidéo

Si l’on peut dire sans trop de doutes que ce n’est pas la première fois que des personnes « explorent » l’ancien hôtel, il est rare de voir une telle vidéo circuler.

Visiter des bâtiments abandonnés est une véritable tendance en Europe, et elle porte un nom : l’Urbex. Mais sans accord des propriétaires du lieu, et au-delà des risques liés à la vétusté de l’endroit, il s’agit d’une violation de propriété privée. Les auteurs de ce type d’infraction risquent une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 euros (environ 1.8 million de Fcfp) et un an d’emprisonnement.

Capture vidéo

La vidéo qui circule sur Facebook a cumulé plus de 120 000 vues en 24 heures.