Le nouveau projet du Tahara’a accueillera un musée sur la famille royale Pōmare

Dans son communiqué, le groupe revient sur l’histoire de la commune de Arue. Une histoire à laquelle il souhaite rendre hommage. Construit en 1967, l’hôtel du Taharaa a été fermé au public en 1998 et n’a plus jamais été repris.

Le groupe City souhaite créer à cet emplacement un espace culturel et commercial. Le groupe veut “mettre en lumière l’histoire de la famille royale Pōmare, et notamment Pōmare 1er, le Ari’i de la

subdivision regroupant Arue, Pirae et Papeete”.

Le projet consiste en quatre grands axes orchestrés par Tunui Salmon, descendant de la

famille royale Pomare et plasticien. Dans un premier temps, une grande sculpture

monumentale en bronze représentant le roi Pōmare 1er sera édifiée. “Nous allons également

créer un lieu de mémoire sous forme de musée au sein de la zone commerciale du nouveau

projet du Tahara’a. On y retrouvera une salle de projection pour situer la famille Pōmare et

ses alliés et mettre en exergue la famille Temari’i car c’est le chef Temari’i qui a accueilli le

premier Pomare lorsqu’il est arrivé́à Pirae. Des casques en différentes langues seront mis à

disposition afin que la projection soit accessible à tous. Une grande généalogie élargie sera

également mise en avant avec des photos, des ouvrages littéraires, historiques ainsi que des

reproductions d’objets (habits d’apparat, ornements, objets du quotidien, mobilier…) à la

fois de la famille Pōmare mais aussi des familles qui lui sont liées car nous avons pour

objectif de créer un projet fédérateur. Enfin, une salle d’exposition sera dédiée aux artistes

contemporains du fenua” annonce le groupe City.