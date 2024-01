Coupe du monde de beach soccer : « Le travail commence déjà à payer », assure Raimana Li Fung Kuee

Ils se sont donné les moyens de leurs ambitions. Les Tiki Toa, sélection de beach soccer de Tahiti, se sont envolés pour le temple mondial de la discipline, à Copacabana, pour préparer la coupe du monde organisée à Dubaï du 15 au 25 février.

Après avoir remporté le tournoi de l’OFC sans encombre à domicile en août dernier, les Tahitiens s’apprêtent à retrouver l’Espagne, l’Iran et l’Argentine dans une poule B relevée.

Côté encadrement, la sélection s’est attachée les services de l’entraîneur Suisse Angelo Schirinzi, déjà présent en 2013 lorsque les Tahitiens avaient atteint les demi-finales, s’inclinant face aux futurs champions du monde russes. À un peu moins d’un mois du coup d’envoi face à l’Argentine, le capitaine Raimana Li Fung Kuee s’est confié sur la préparation de son équipe.

TNTV : Comment se passe le début de ce stage de préparation ?

Raimana Li Fung Kuee : « Le début de cette préparation se passe bien pour le moment, même si nous avons pris un peu de retard en restant bloqué en transit aux États-Unis 3 à 4 jours, à cause d’un problème avec les avions Boeing. Mais sommes finalement bien arrivé à Rio de Janeiro. Notre logement est à côté de la plage de Copacabana, donc nous n’avons pas besoin de véhicule pour aller nous entraîner tous les jours. Le sable du Brésil est d’une qualité exceptionnelle, et cela fait la différence pour une préparation à la coupe d monde. Lorsque l’on voit les Brésiliens jouer dans ce sable, on comprend aussi pourquoi ils ont un tel niveau. »

TNTV : Avez-vous des matches de préparation et des oppositions face aux équipes locales ?

Raimana Li Fung Kuee : « Oui, en une semaine, nous avons déjà joué 3 matches de préparation contre des équipes du championnat de Beach Soccer Brésilien. Deux rencontres contre le club de Botafogo et un match ce mercredi matin contre l’équipe de l’international ‘Mauriciño’ du club Vasco de Gama. Ces confrontations nous aident à faire tourner l’effectif, tester nos combinaisons, et aussi faire un gros travail physique. Il y a plusieurs joueurs de la sélection nationale du brésil dans ces équipes qui seront à la coupe du monde, donc le niveau est élevé. Avec le coach Teva, et l’apport de Angelo Schirinzi, le travail commence déjà à payer, et l’on voit déjà sur une semaine de préparation. »

TNTV : Les TIKI TOA sont partis avec un groupe de 16 joueurs, sachant que seulement 12 participeront à la coupe du monde. Comment le groupe gère cette donnée ?

Raimana Li Fung Kuee : « L’ambiance du groupe est vraiment au top. Comme d’habitude, je dirais. Bien sûr, il faudra faire des choix, et renvoyer eu fenua 3 joueurs et 1 gardien. Nous sommes tous conscient qu’il y a de la concurrence, mais c’est une concurrence saine, il n’y a pas de rivalité, on profite de chaque instant ensemble, on travaille ensemble, on fait les efforts ensemble. Cela étant, tout le monde est conscient qu’il faut se donner à 100%. On sait que Teva, avec l’appui d‘Angelo, ne prendra que les meilleurs pour représenter au mieux le fenua lors de cette coupe du monde. »

La coupe du monde de Beach Soccer sera retransmise en direct et en exclusivité sur TNTV. Nos équipes vous feront vivre les coulisses de l’événement dès le 10 février.