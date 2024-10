Mana Gaz débarque, Gaz de Tahiti sur le qui-vive

Inauguration en grande pompe, présentation spectaculaire des offres par son président Patrick Moux : il n’y avait pas d’eau dans le – Mana – Gaz, ce vendredi, à Hitiaa o te ra, où le patron du groupe Albert Moux a inauguré son dépôt de gaz pour concurrencer son principal adversaire, Gaz de Tahiti. Une concurrence qui a tourné court pour l’homme d’affaires il y a 40 ans.

« Au départ, je suis actionnaire majoritaire de Polygaz et depuis, on n’a pas eu les accords avec Gaz de Tahiti. On est sortis, on cherche nous-mêmes notre implantation et aujourd’hui, on est là » , lance fièrement Moux, père. Son fils, qui prend les rênes de Mana Ito, filiale hydrocarbures du groupe Moux, n’est pas moins loquace. « Il a pu maintenant être libre de ses mouvements et de faire aujourd’hui Mana Gaz » , sourit ce dernier.

Un projet à 4,4 milliards de francs. 2700 tonnes de butane sont stockées dans ce terminal gazier installé au fond de la vallée de Hitiaa. Tout est sécurisé, a tenu à rappeler le tavana de la commune Henri Flohr qui se félicite des emplois apportés par la société. Une vingtaine de postes ont été créés, sans compter les emplois indirects promis par Albert Moux.

Les bouteilles rouges seront vendues à 206 francs le kilo en 2025, selon Patrick Moux. Elles seront rechargées dans les stations-service de Tahiti seulement, dans un premier temps. « Mana Gaz, ce sont surtout des prix plus bas et encore plus bas pour les professionnels qui ont malheureusement payé, je trouve, leur gaz un peu trop cher par rapport à ce que ça vaut réellement » , tacle Patrick Moux.

Sphère de gaz de 5000 mètres cubes pour Gaz de Tahiti

Peu après l’inauguration, le patron de Gaz de Tahiti Georges Siu, désireux d’une concurrence « saine et respectueuse » , a directement répondu à son homologue, rejetant toute accusation de monopole ou d’abus envers les Polynésiens. « Le prix du gaz est tout à fait contrôlé par le gouvernement, donc nos marges également sont contrôlées, assure-t-il. Je ne peux pas accepter qu’on nous dise qu’on a fait du gain sur le dos des Polynésiens » .

Interrogé sur une éventuelle baisse des tarifs Gaz de Tahiti, Georges Siu se montre prudent mais « ouvert » . « Les Polynésiens, en tout cas, vont bénéficier d’un prix inférieur. Pour combien de temps, ça, je n’en sais rien, glisse-t-il. Il y a dans notre prix, celui qui est encadré, des processus qui sont intégrés dans notre terminal gazier. Nous savons exactement quand le gaz sort de notre terminal, pas qu’en citernes ou dans les bouteilles, il y a la sécurité qui est assurée pour le consommateur« .

Gaz de Tahiti prévoit la mise en service d’une troisième sphère de stockage de gaz d’une capacité de 5000 mètres cubes pour 2025, qui doit lui permettre d’augmenter de près de 50% ses capacités de stockage.