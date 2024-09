Débarquement imminent de 2 700 tonnes de gaz au terminal de Hitia’a

Mise en service imminente pour la centrale de stockage de gaz de Mana Ito, filiale du groupe Moux. Entrée hier dans nos eaux, le navire spécialisé Epic Saint Vincent battant pavillon singapourien a filé aujourd’hui tout droit vers le terminal gazier à Hitia’a, où les opérations de déchargement vont pouvoir commencer.

« On va mettre en pression et en gaz toute notre infrastructure puisqu’elle est nouvelle. Et donc demain arrivera vraiment le déchargement complet du produit » précise le vice-président du groupe, Patrick Moux. En attendant, le groupe s’emploie à évacuer les dernières autorisations administratives avant d’attaquer les opérations.

Pas moins de 2 700 tonnes de gaz liquéfié seront déchargées du méthanier via des pipelines jusque dans les cuves de stockage de la centrale. Au total, une trentaine d’heures de travail sont estimées pour toute l’opération. « On a encore testé des choses et il y a encore pas mal de réglages à faire » ajoute le responsable.

Un arrêté paru au journal officiel précise d’ailleurs les règles de circulation au niveau de la passe de Faatautia et dans le chenal de Faratahi jusqu’au terminal gazier de Hitia’a pendant tout le temps des manœuvres. Soit jusqu’à lundi et le départ du navire. « Les activités nautiques et subaquatiques, la navigation, la circulation, le stationnement et le mouillage des navires et embarcations sont interdits à l’exception de ceux en lien avec les opérations concourant à l’exploitation du terminal de la société Mana Ito ».

Un arsenal de sécurité bienvenu par le vice-président du groupe qui s’étonne cependant de ne pas voir les mêmes exigences du côté de Motu Uta et notamment de son concurrent historique sur ce marché, la société Gaz de Tahiti du groupe Siu. « Qu’en est-il du gazier qui vient en plein centre-ville ? C’est le même gazier » fait remarquer Patrick Moux. « Vous allez voir, il y aura une inauguration avec une conférence de presse et beaucoup de révélations. On va mettre des données et de la transparence dans cette industrie qui, je trouve, est très opaque à l’heure actuelle ».

Si le teaser de la nouvelle bonbonne Mana Gaz n’est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux, il faudra attendre la conférence de presse pour connaître les premières offres commerciales.