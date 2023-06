Heiva Ta’upiti ana’e 2023 : seconde soirée avec Rāineari’i et Tamari’i Poerava

En ce début de deuxième soirée au Heiva Ta’upiti ana’e 2023, autrefois appelé Heiva des écoles, la scène de To’ata s’anime sous les pas enjoués des danseurs de l’école Rāineari’i. Nichée au cœur de la Presqu’île de Toahotu, l’école, fondée en septembre 2006, est dirigée par l’enthousiaste Heirani Salmon. Un des nombreux porte-étendards de la culture polynésienne, Rāineari’i célèbre la danse et ses valeurs authentiques, tout en sensibilisant les jeunes et leurs parents à un mode de vie équilibré. Rassembler élèves de tous âges et familles autour d’activités variées, telles que des journées récréatives, culturelles et sportives, fait partie intégrante de la mission de l’établissement. Un gala scintillant met en lumière le travail acharné des élèves : la maîtrise des pas, l’élégance de la gestuelle et la grâce naturelle. Les chorégraphies, foisonnantes, dynamiques et inédites, sont sublimées par des costumes chatoyants et des thèmes puissamment évocateurs. Heirani Salmon a tenu à exprimer sa gratitude aux parents d’élèves et au public venus nombreux pour partager cette soirée mémorable.

Rāineari’i :

Ce soir, la scène de To’ata continue de briller de mille feux alors que l’école de danse Tamari’i Poerava s’apprête à prendre le relais après l’entracte. Depuis sa création en juin 1989, cette école menée par la talentueuse Moeata Laughlin s’est imposée comme l’un des piliers de la culture polynésienne à travers la danse. Et bientôt, elle célèbrera fièrement 35 années d’existence. Depuis ses débuts, Moeata transmet son savoir avec amour et passion, s’engageant à préserver les traditions de sa culture. Et aujourd’hui, sa fille Hianau la seconde de plus en plus dans cet apprentissage, perpétuant ainsi l’héritage familial. Mais l’école Tamari’i Poerava ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. L’année prochaine, elle prévoit un voyage en Nouvelle-Zélande, ainsi qu’un grand spectacle sur le thème de Pipirima de Bobby Holcomb. Un projet ambitieux qui témoigne de la volonté de l’école de continuer à explorer de nouveaux horizons tout en préservant les racines de la culture polynésienne. Moeata et Hianau ont souhaité adresser leurs remerciements les plus chaleureux aux parents d’élèves ainsi qu’à toutes les personnes, l’orchestre et le staff de la Maison de la Culture de Tahiti, qui les soutiennent depuis toujours.

Tamari’i Poerava :