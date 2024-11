En images – Hura Tapairu : une troisième soirée de récompenses pour les groupes étrangers

Manava Polynesian Studio – du Mexique

Thème : À fleur de peau – Te pua poe vai

Manava Polynesian Studio a été fondé en 2012 à Tijuana, au Mexique, par la mère et la fille Araceli et Aimee Cebreros, dont le parcours dans la danse polynésienne a débuté respectivement en 1971 et 1999. Leur passion pour la culture polynésienne s’est approfondie après avoir déménagé de Tijuana à San Diego en 2003. Au fil des années, elles se sont plongées dans l’apprentissage et le partage de la beauté des traditions tahitiennes dans leur pays d’origine.

Rai Marama – du Japon

Thème : Te Ta’o – La Parole

Le groupe de danse tahitienne du Japon a été créé en 2005 par Watada Momoko. Le nom du groupe a été choisi par Ekana Teriinoho qui nous vient de l’île de Raiatea. Sa sœur cadette Yoko est la cheffe de groupe, elle a vécu une année à Tahiti pour se ressourcer en danse tahitienne chez Moeata Laughlin.

Les danseuses sont âgées de 17 à 62 ans. La moitié du groupe mettent les pieds à Tahiti pour la première fois et sont très heureuses d’être ici. Et elles espèrent passer un bon séjour.

Tiare Tahiti Mexico – du Mexique

Thème : L’océan – Te Moana

Pour la cheffe de la formation Nelida Luz Serrano Sanchez : Le groupe de danseurs, musiciens, chanteurs, la chorégraphe Vaheana et moi-même en tant que coordinatrice, avons créé un merveilleux lien d’amitié et d’affection pour nous soutenir et nous encourager mutuellement, en tant que grande famille, à travailler ensemble sur cette question de la préservation de l’océan qui est si importante. La passion pour le ORI TAHITI nous unit, nous aimons cette culture.

L’expérience incroyable d’évoluer sur cette grande scène est un rêve pour tout danseur, de monter sur cette plateforme internationale pour montrer votre art, sentir comment votre corps vibre d’émotions et laisser votre âme sur scène, je suis profondément émue ; et je veux que tous les danseurs mexicains qui respectent cette culture puissent vivre cette expérience unique. En tant que promoteur de la culture, je pense qu’il est très important que le Mexique ait une place au Hura Tapairu, à Tahiti.

Kalohi Kamahine – du Mexique

Thème : Le mot – Te Ta’o

Kalohi Kamahine est une école Ori Tahiti au Mexique, fondée en 1987 par l’enseignante Corina Ocejo et actuellement dirigée par son fils Alejandro Ocejo.

Au fil des années, il a remporté différents prix lors de concours nationaux et internationaux, dont la première place au hura tapairu manihini, 2022.

La mission du Kalohi Kamahine est de transmettre et diffuser la culture et la danse polynésiennes dans le pays.

Intermède – The Takeke Crew

Remise des pirx Hura Tapairu Manihini

Hiro’a Mana

Thème : Tafa’i

Créé en 2017, le groupe Hīro’a Mana dirigé par Vairani Tekehu foule la scène de Te Fare Tauhiti Nui en catégorie Hura Tapairu en 2019, puis en catégorie Mehura l’année dernière, en 2023, où il arrive en finale.

Cette année, Hīro’a mana propose un thème sur Tāfa’i écrit par Hurimana Bryant et interprété par leur chef orchestre Maere Mootua. Un thème qui met en avant l’importance de l’héritage polynésien à travers le voyage de Tāfa’i. Un héritage précieux et unique, que nous, peuple polynésien, avons le devoir de faire perdurer afin d’éviter que celui-ci ne devienne qu’un souvenir.

Vaheana

Thème : Peuple de nos îles – Nuna’a Motu

L’école de danse Vaheana existe maintenant depuis 2009. Elle avait remporté le 1er prix au Hura Tapairu 2018 avec une formation Mehura. Le groupe a également obtenu le 3ème prix en catégorie Mehura l’année dernière, avec leur thème « Pere Te Auahi ».

Cette année, la formation remonte sur scène avec un ‘aparima Mehura, sur un thème écrit par Raumata Tetuanui, intitulé « Nuna’a Motu ».

Viri Taimana, Mike Teissier, Clint Mariteragi, Roger et Raumata Tetuanui sont les auteurs/compositeurs et arrangeurs des chansons.

Manohiva

Thème : Animal – Tu’umanu

Depuis sa fondation le 11 aout 2012, le groupe de danse Manohiva exprime l’art de la danse tahitienne. Sous la présidence de Tuiho Iori et la direction artistique de Taea Poerava, Manohiva est devenu un ambassadeur de la culture polynésienne, sublimant les danses traditionnelles avec passion.

Anime par cette force et une vision artistique particulière, Manohiva a pour vocation de faire vibrer le cœur du public à travers des mouvements empreints de grâce et d’émotions.

Pour ces artistes, la danse n’est pas seulement une performance, mais un moment de communion, ou chaque geste raconte une histoire et rapproche les âmes.