Gwendoline Fournier, la passion du football féminin

À 31 ans, Gwendoline joue au football depuis l’âge de 7 ans. Originaire des Marquises, c’est son père qui lui fait découvrir ce sport. Gwendoline s’éprend pour ce sport qu’elle pratique assidûment jusqu’en U13. Elle est ensuite contrainte de s’arrêter. Ce n’est qu’à son retour de métropole en 2015 au terme de sa scolarité, qu’elle reprend le football. “J’ai commencé très jeune, se souvient la footballeuse. J’étais la seule fille dans l’équipe des garçons à l’époque. Il n’y avait pas énormément de filles qui jouaient au football. Quand je suis revenue c’était Stephanie Spielmann qui avait repris le football féminin. J’ai vu que l’engouement pour le football féminin avait repris et c’est comme ça que je me suis lancée.”

Montrer que la femme sait aussi jouer au football et qu’on a les capacités de faire de grandes choses. Gwendoline Fournier

Âgé de 24 ans, elle démarre par le futsal aux Marquises au sein du club Keahi Nui, puis le football féminin. Elle est alors repérée lors du Festival des îles et intègre la sélection tahitienne en 2019. L’année dernière, elle est promue capitaine. “La capitaine fait un peu tout : de la cohésion, elle motive ses joueuses sur le terrain, en dehors du terrain, elle permet de consolider le groupe (…) C’est véhiculer les valeurs du football, montrer que la femme sait aussi jouer au football et qu’on a les capacités de faire de grandes choses.”



Gwendoline compte continuer le football encore quelques années au sein du club de Pirae. Elle a intégré le staff de sélection féminin jeunes des moins de 16 et 19 ans. Avec un diplôme de moniteur de football en poche, elle souhaite prendre en main une équipe de sélection féminin jeunes et les amener au plus haut.