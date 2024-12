Grève de la FRAAP : le fret aérien sous tension avant les fêtes de fin d’année

Quelques pancartes affichant le mécontentement du service de la biosécurité au niveau des arrivées internationales, mais pas beaucoup plus. Ce samedi, rien ne laissait penser qu’un mouvement de grève touchait la zone aéroportuaire depuis vendredi et le préavis de la FRAAP (Fédération des agents de l’administration de Polynésie) arrivé à son terme. Pas de voyageurs désemparés dans l’aérogare, et un seul guichet – celui de change – pris d’assaut.

« Aujourd’hui ça s’est beaucoup mieux passé puisque les médias ont joué leur rôle, glisse la directrice marketing et commerciale d’Air Tahiti, Vairani Tetaria. Les passagers résidents étaient informés que les vols étaient annulés donc on a eu beaucoup moins de monde à l’enregistrement et nous avons également les agences de voyage locales qui ont pris en compte dès hier les annulations de vols pour aujourd’hui, et qui ont donc reprotégé leurs passagers » .

Mais si le transport des personnes est sous contrôle, le fret aérien inter-îles, lui, est à flux tendu, selon le responsable de vol fret de la compagnie domestique Roberto Sfiligoj. « Au niveau réfrigéré, on est rempli à 70% de nos frigos. Pour le non périssable, on a encore de la marge, mais vis-à-vis de la clientèle, on ne peut pas prendre les colis et ne pas savoir leur dire quand ça pourrait partir.«

L’heure tourne pour les professionnels installés dans les îles, à quelques jours des fêtes de fin d’année. « On ne peut pas leur offrir un service convenable parce que les fêtes de décembre, ce sont les fêtes deNoël, les fêtes de jour de l’an, pour tout ce qui est hôtel, pension, ils ont besoin de tout ce qui est denrées périssables. Là, on n’a aucun service à leur proposer, poursuit Roberto. Donc le fret, c’est important pour les îles, mais vu la situation actuelle, nous aimerions des solutions » , souffle-t-il.

Air Tahiti adapte ses plans de vol. Mais les voyageurs qui n’ont pas pu prendre l’avion depuis vendredi s’accumulent. Exceptés les vols de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa, tous les autres sont annulés ce dimanche.

Au total, 150 vols ont d’ores et déjà été annulés, et 2800 passagers empêchés de voyager.