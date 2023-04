« Nous sommes dans un état d’urgence » résume Edouard Fritch pour justifier l’union improbable du Tapura Huiraatira avec le Amuitahira’a de Gaston Flosse. Au lendemain du dépôt de leur liste commune pour le second tour, les leaders des rouges et blancs et celui des oranges ont officialisé ce matin dans le hall de l’assemblée leur décision « de mettre de côté leurs différences » et « d’unir leurs forces » pour « regrouper le plus grand nombre de voix autonomiste » et « faire barrage » à la « voie du péril et du chaos » : l’indépendance.

Pointant du doigt les divisions au sein du parti bleue ciel, Gaston Flosse a longuement mis en garde contre la stratégie des indépendantistes et en particulier contre Moetai Brotherson, mettant en cause le bilan du député à l’assemblée nationale. « Qu’est-ce qu’il a fait pour notre pays ? » « Vous croyez que lorsqu’il sera à la tête du pays il va faire quelque chose ? ».

Devant ce « très grand risque pour la Polynésie » Edouard Fritch vante un « acte de responsabilité » en faveurde « l’intérêt général et l’intérêt de notre Pays ». Avec cette « plateforme autonomiste » comme préfère le qualifier le président sortant du Pays, il s’agit pour le président de « protéger notre société », « les plus faibles », « de résoudre la problématique du foncier », de « lutter contre la vie chère », ou encore « d’atteindre l’équilibre financier de la PSG ».

Pour cette union d’ailleurs, le Tapura annonce des concessions sur la forme d’abord avec le remplacement de quatre candidats Tapura par des candidats oranges. Ainsi Romilda Tahiata, 13e dans la section 1 cède sa place Pascale Haiti. Patricia Lenoir, 15e sur la section 2 cède sa place à Cathy Taurua. Teva Bernardino, 11e sur la liste de la section 3 cède sa place à Paul Haiti et Moehau Colombani 9e sur la liste des ISLV, cède sa place au maire de Patio à Martial Teroroiria.

Concession aussi sur le fond, comme la réduction à 0,5% de la contribution pour la solidarité (CPS), avant sa suppression en 2024.