Environnement : 5 partis sur 7 ont répondu aux questions de Te ora Naho

À l’approche des élections territoriales, la Fédération des associations de protection de l’environnement, Fape – Te ora Naho, avait interpellé les différents partis sur les enjeux environnementaux. Cinq d’entre eux ont répondu : le Tapura Huiraatira, le Tavini Huiraatira, Hau Ma’ohi – Paix et Nation Polynésienne, Heiura les Verts et Ia ora te nunaa.

« Est-ce à dire que les autres partis politiques n’ont pas réfléchi à ces questions ou n’en font

pas une priorité ? », questionne la Fédération.

Les réponses des partis ont été classées par thèmes : espaces naturels, biodiversité terrestre, espèces envahissantes, protection des lagons, protection de l’océan du large, agroécologie et autonomie alimentaire, adaptation au changement climatique, décarbonation de la société polynésienne, sobriété et transition énergétique, transports, aménagement du territoire, gestion des déchets, économie circulaire, et enfin « autres pollutions ».

Toutes les réponses sont consultables ICI