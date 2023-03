Territoriales : Te ora Naho interpelle les candidats les enjeux environnementaux

“La protection de la nature et la préservation du cadre de vie sont au cœur des préoccupations de

nombreux Polynésiens. Les actions citoyennes et les initiatives de protection de l’environnement

portées par des communes et associations se multiplient. Pour autant, la protection de l’environnement n’apparaît pas toujours comme une priorité pour l’ensemble des partis politiques se présentant aux élections territoriales”, explique la Fédération dans un communiqué. Espèces menacées, surpêche, cours d’eau pollués, dépendance aux énergies fossiles… autant de sujets urgents sur lesquels Te ora Naho interpelle les futurs dirigeants.

“Nous pensons que le but d’un développement durable est de permettre la satisfaction des besoins de la population (nourriture, logement, eau, énergie, santé, éducation…) grâce à une économie adaptée,

respectueuse de la nature. Il est avéré qu’une économie qui épuise nos ressources naturelles, qui ne

conserve pas en bonne santé nos sols, sous-sols, végétations, lagons et océan…, et qui continue à

réchauffer notre planète, n’est plus adaptée et doit être réorientée vers un modèle écologique et

régénératif. Cela est encore plus vrai dans nos îles isolées au milieu du Pacifique. Les candidats aux

prochaines élections ont-ils pris en compte cette dimension dans leur programme ?”

“Les réponses des partis candidats au questionnaire sur la prise en compte des enjeux écologiques dans leur programme politique seront ensuite communiquées, dans le but d’éclairer modestement les électeurs qui pourront faire un choix en connaissance de cause”, précise la Fape.