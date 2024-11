De la grêle est tombée à Tubuai aux Australes

Ce n’était plus arrivé depuis 2015 sur cette ile des Australes. Vers 23 heures samedi, les habitants de Tubuai ont été surpris par une brève averse de grêlons. « On a entendu du bruit sur la toiture. Heureusement, c’était de petits grêlons, rapporte le directeur général des services de la commune, Damas Bataillard. Il avait plu toute la journée et dans la soirée ça s’est rafraichi. Il y a eu de l’orage, des éclairs ».

Selon Météo France qui a placé le nord des Australes en vigilance jaune, les épisodes de grêle se produisent en général lors d’orages violents, au sein de nuages appelés cumulonimbus. « Il existe de forts courants ascendants et descendants entre la base, chaude et humide, et le sommet très froid de ce nuage orageux. La glace se forme dans cette « colonne d’ascendance » autour de particules solides microscopiques en suspension dans l’atmosphère (poussière, suie volcanique, rejets de réacteurs d’avion…), appelées « noyaux glaçogènes ».

Les grêlons se développent à l’intérieur du nuage par dépôts successifs de glace sur ces noyaux glaçogènes, avant de tomber au sol sous forme d’averses de grêle. Il arrive souvent que les grêlons fusionnent entre eux pour donner des particules encore plus grosses : on parle d’accrétion. »

