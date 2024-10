Air Moana sort des turbulences et maintient ses opérations

Pas d’annonce officielle, mais un constat sur le terrain : la billetterie est toujours opérationnelle, les avions décollent, les équipes sont en place et la desserte des îles se poursuit sans encombre. Air Moana, semble avoir dépassé ses difficultés financières.

Et du côté des passagers, on se réjouit de pouvoir profiter encore de la concurrence et des prix bas.

“J’ai vu que Air moana était en difficulté et je suis contente aujourd’hui de prendre un vol avec eux ça prouve qu’ils sont toujours là, ils sont toujours debout, je suis ravie d’être ici et de soutenir la compagnie », confie une passagère.

« Grâce à Air Moana ça nous permet d’avoir d’autres prix aussi, un prix compétitif », souligne un autre voyageur.

Selon nos informations, les investisseurs de la compagnie auraient réinjecté de quoi poursuivre les opérations de manière durable. Le Pays aurait également décidé d’apporter son soutien via la Sofidep. Un communiqué officiel devrait préciser la situation de la compagnie dans les jours à venir. De quoi rassurer les salariés après de fortes turbulences…