Water Patrol aux JO : les anges gardiens de Teahupo’o

À quelques jours des JO, l’heure est au rassemblement pour ces anges gardiens de la compétition. L’une de leurs missions : garantir la sécurité des personnes transportées à bord de leurs jet-skis. « On est obligé d’avoir les bonnes longueurs, pour que le ‘sled’ (planche de sauvetage derrière le jet-ski, Ndlr) derrière ne se balade pas trop. Parce que quand tu transportes quelqu’un derrière, si ton sled derrière a tendance à trop bouger en latéral, la personne peut être éjectée assez facilement » explique Moana David, sauveteur.

Les sauveteurs accrochent les planches de sauvetage à l’arrière des jet-skis. Une opération délicate pour garantir la sécurité des personnes transportées. (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les 27 sauveteurs auront chacun un rôle bien précis : l’un d’eux sera positionné sur la tour pour une vue d’ensemble. Certains seront dédiés aux transports des athlètes et des médias, et les autres seront à l’affut, prêts à agir au moindre souci : « On a un protocole à suivre si quelqu’un se blesse gravement. On sort la victime de la zone d’impact pour aller dans une zone plus calme. Un premier contrôle va être fait pour voir ce qu’elle a, et ensuite, on l’emmène au bord, à la pointe, comme ça, les docteurs là-bas savent déjà ce qu’elle a, à son arrivée, si elle est blessée gravement, si elle a une commotion… ».

À 18 ans, Heivaarii Salmon est le benjamin de la Water Patrol. Il a intégré l’équipe il y a seulement deux mois. Passionné de foil, il a choisi de devenir sauveteur pour accompagner ses amis sur le spot pendant les grosses sessions. Et malgré son jeune âge, il a déjà sauvé la vie d’un copain : « C’était à Vairao, il s’était évanoui et avait cassé sa clavicule et arraché la moitié de son oreille. J’ai réussi à le récupérer et ensuite il a été transféré aux pompiers. Il va mieux aujourd’hui ».

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

À partir du samedi 27 juillet, les sauveteurs de la Water Patrol auront 26 athlètes, ainsi que tout l’encadrement, à surveiller de près pendant les 4 jours de compétition prévus.