Vahine Fierro : « Teahupo’o m’a toujours donné les plus belles leçons de ma vie »

Éliminée en huitièmes de finale par l’autre française Johanne Defay, la reine de Teahupo’o est sortie de l’eau en larmes, mais acclamée par le public. « Elle a déjà prouvé qu’elle est la patronne ici », a déclaré Johanne Defay, rendant hommage à son amie.

Crédit Ben Thouard / POOL / AFP

« Je sais que Teahupo’o m’a toujours donné les plus belles leçons de ma vie, a confié Vahine Fierro. Je sais que c’est une étape que je devais traverser aujourd’hui même si c’est dur et que ce n’est pas ce que je voulais. Des fois, c’est comme ça et on apprend, on grandit et on revient plus fort. Je suis tombée trois fois d’affilée sur des tubes qui auraient bien scoré, mais je suis tombée. Ça s’est joué à rien, mais voilà. C’était compliqué de trouver le tube. J’ai trouvé, mais être dans le tube, ça bougeait beaucoup. Merci beaucoup à toute la France, tous ceux qui m’ont soutenue. (…) Je suis là pour soutenir Kauli surtout qui est notre favori local. Je lui donne tout mon mana pour gagner ces Jeux. On a beaucoup travaillé tous les deux. »

Prochaine compétition pour Vahine : la neuvième étape du CT, fin août, à Fidji.