Une stèle en l’honneur de Vehiatua i te Mata’i inaugurée à Teahupo’o

Honolulu a sa statue de Duke Kahanamoku, et Teahupo’o a désormais celle de Vehiatua i te Mata’i ! Une imposante stèle de bronze pour rendre hommage à celle, qui selon les légendes, a été la première femme à surfer le spot du bout de la route.

L’œuvre a été réalisée en « à peu près 4 mois » par l’artiste Evrard Chaussoy. « L’échéance était très brève. Ce n’était presque pas possible de le faire dans les temps. On a eu beaucoup de chance. On a réussi à le faire », a-t-il indiqué.

« C’est une grande fierté pour nous et c’est une bonne chose de profiter de cette visibilité mondiale pour rappeler au monde entier les valeurs que nous avons chez nous au fenua : l’invention du surf, mais aussi les talents de cette héroïne (…), son courage et sa bravoure », a ajouté l’artiste.