Une quarantaine d’athlètes au Challenge CrossFit de Raiatea

Il est 6h30 lorsque le coup d’envoi de la première épreuve est donné. Une course relai et jump squat avec charge. 2 catégories étaient en lice : les amateurs et les Élite. Parmi les athlètes, une bonne participation des sportifs de Tahiti. Les 40 compétiteurs étaient répartis par groupe de deux, homme et femme, et se sont mesurés lors de 4 WOD ou combinaisons d’exercices variés.

Épreuve de force, d’endurance ou encore d’intensité. Il y en avait pour tous les goûts. Allan Fortey a organisé l’événement : “Sur chaque WOD, l’objectif est de les amener dans un état de fatigue ultime, pour qu’ils se dépassent et tirent le meilleur d’eux-mêmes”.

(Crédit Photo : Tahiti Nui Télévision)

Chaque exercice doit être réussi dans le temps imparti pour remporter le maximum de points. Si les habitués sont à l’aise, les néophytes voient en cette rencontre le moyen de se surpasser : “Chaque jour, on a des WOD nouveaux. On s’entraîne à chaque fois” déclare Ihvai Chung, participant. “Le fait d’avoir une compétition comme celle-ci permet de jauger notre niveau”.