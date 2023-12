Une première formation professionnelle pour enseigner le MMA

Le fenua était déjà en avance lorsqu’en 2020 le Pays légalisait, avant la métropole, la pratique des arts martiaux mixtes. Et le MMA polynésien prend encore une longueur d’avance en lançant en février prochain la première session de formation du BPEES (Brevet professionnel polynésien d’éducateur sportif) spécialité MMA. « Une première mondiale », explique le cadre technique de la fédération polynésienne de lutte, de jiu-jitsu brésilien et disciplines associées, Yannick Hartmann. « En fait, c’est la première fois dans le monde qu’il va exister un diplôme professionnel spécialité MMA reconnu par un gouvernement. Et la fédération internationale des arts martiaux mixtes, l’IMMAF, est très intéressée et suit de très près ce que nous faisons à Tahiti. »

Les premiers coachs professionnels de MMA attendus pour août 2024

La formation débutera en février prochain et s’étendra sur six mois. « La formation va porter sur tout ce que peut toucher un éducateur sportif », ajoute Yannick Hartmann. « Des modules porteront sur la pédagogie, le fonctionnement des associations, des instances publiques, la prise en charge des différents publics du plus petit jusqu’au plus grand, la sécurité, le montage de projet et évidemment l’enseignement du MMA à titre éducatif et compétitif. »

L’objectif de cette formation est de professionnaliser et d’encadrer un peu mieux la pratique de la discipline sur le territoire. Et de permettre également aux futurs coachs diplômés de pouvoir vivre de leur passion pour les arts martiaux mixtes. « Aujourd’hui, avec le brevet fédéral de niveau 2, on peut enseigner le MMA mais de manière bénévole. À l’heure actuelle, il n’existe aucun moyen légal pour se faire rémunérer pour enseigner le MMA. Et c’est là aussi tout l’intérêt de cette formation », complète le cadre technique de la FPLADA.

Les candidats alterneront entre les modules théoriques dispensés à l’IJPSF et les structures sportives dans lesquelles ils seront amenés à travailler. À noter également que les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 décembre.