Un agent secret veillera sur les surfeurs américains durant les JO à Tahiti

Le site USA Today s’est entretenu avec Mike Bjelajac, l’agent du DSS chargé de veiller sur les athlètes américains et leur équipe durant leur séjour. Ce service est responsable de la « sécurité » des ressortissants des États-Unis sur l’ensemble des sites des Jeux Olympiques, dans l’Hexagone comme en Polynésie.

Mike Bjelajac s’est dit chanceux que sa mission se déroule au fenua. « J’ai réalisé qu’il pouvait y avoir une certaine jalousie (…) C’est difficile de faire mieux », a déclaré en riant ce natif du Wisconsin qui a, par le passé, assuré la sécurité des anciens secrétaires d’Etat Hillary Clinton et John Kerry.

« A Tahiti, Bjelajac aura pour mission de protéger cinq surfeurs américains et leurs entourages professionnels : Caroline Marks, 22 ans ; Carissa Moore, 31 ans ; Caity Simmers, 18 ans ; Griffin Colapinto, 25 ans ; et John John Florence, 31 ans », écrit USA Today.

« Conformément à la politique du DSS, Bjelajac n’a divulgué aucun détail sur les mesures spécifiques qu’il prendrait pour assurer la sécurité des surfeurs de l’équipe américaine, ni s’il serait armé », ajoute le site d’information.

L’agent spécial a indiqué craindre avant tout une « catastrophe naturelle » mais aussi un accident de l’un des athlètes américains sur le spot de Teahupo’o. Il leur a également conseillé d’être « attentifs aux pickpockets et d’éviter certains quartiers » de Tahiti. » Des choses peuvent arriver n’importe où, même au paradis« , a-t-il ajouté.

Mike Bjelajac a estimé que sa mission sera réussie si « personne ne remarque sa présence à Tahiti ». Pour le coup, c’est raté !

Le DSS a été fondé en 1916 et compte actuellement près de 1800 agents spéciaux. Ils sont chargés de la protection de 31 sites du département d’État sur le sol américain et de 275 missions diplomatiques et consulaires dans 160 pays.