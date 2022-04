Trail, Swimrun et Triathlon : tout sur la XTerra Tahiti 2022

En juin, les dimanche 5 et lundi 6 seront consacrés à la XTerra Trail. 800 athlètes sont attendus. Trois courses sont prévues. Des parcours pour tous les niveaux : le Tamarii Trail (3km et 10m de dénivelé), le iti Trail (10km et 480 m de dénivelé) le dimanche. Et le Faaati Rotui Trail (19 km et 1000m de dénivelé) et le Tupuna Trail (44km et 2200 m de dénivelé) le lundi.

Le rendez-vous est donné le 12 juin pour la XTerra Swimrun pour laquelle 300 participants sont attendus. 200 athlètes sont déjà inscrits. Le parcours XL de 35 km comprend 10 sections natation et 10 sections course à pied. Le parcours S, de 12.5km comprend 5 sections natation et 5 sections course à pied. Au maximum, 75 équipes pourront s’inscrire. dans chacun des parcours.

Enfin, en octobre, place au triathlon les samedi 22 et dimanche 23.

Au-delà de l’aspect sportif de l’événement, les organisateurs mettent l’accent sur le respect de l’environnement. Aucune bouteille d’eau ne sera distribuée aux ravitaillements. Sur les stands, des produits locaux seront proposés. Des crèmes solaires respectueuses des coraux seront disponibles. Le balisage des sentiers a été effectué avec du matériel réutilisable et biodégradable. Les pistes sont également nettoyées en entretenues pour valoriser les sentiers de randonnée.