XTerra triathlon 2024 : les résultats

À Moorea, ils étaient plus de 250 athlètes inscrits au XTerra triathlon : 1500 mètres de natation, 34 km de VTT et 10 km de trail. Sans surprise, sur la course reine, les stars de la discipline, invités par les organisateurs, ont survolé les débats à Opunohu.

Au bout de 2 heures et 29 minutes d’efforts, très contrôlés, Arthur Serrières et Maxim Chané ont franchi la ligne d’arrivée main dans la main. Derrières eux, Thomas Lubin, le premier local, décroche la troisième place grâce à son point fort, la course à pied.

Chez les féminines, Emma Ducreux, qui découvre l’épreuve tahitienne cette année, s’impose en un peu plus de trois heures.

– PUBLICITE –

Invité de marque aussi sur cette édition du Tterra, Laurent Jalabert termine aux portes du top 10, pour son premier triathlon nature.

Les résultats complets :