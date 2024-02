À la tête de la liste Unis vers l’avenir, il a été réélu samedi, sans surprise. L’autre liste portée par Asen Timiona a été jugée non conforme et a tout simplement été éliminée. Thierry Ariiotima obtient 280 voix sur 290. On compte 10 votes blancs. Luthy Bohl, nouveau vice-président de la FTF, était l’invité de notre journal.