Tennis : les espoirs polynésiens à l’assaut des tournois internationaux

Grace aux bons résultats réalisés l’an dernier aux Oceania, la nouvelle génération du tennis polynésien intègre l’équipe océanienne. Elle pourra ainsi s’aligner sur plusieurs rendez-vous internationaux durant l’ensemble de la saison. Dans quelques jours, l’un d’entre eux rejoindra l’équipe du Pacifique U14, au Sri Lanka.

« Toanui Lee Tham a été sélectionné pour participer aux qualifications de la Coupe Davis U14, un peu l’équivalent de notre Coupe du monde. Il sera avec un joueur de Saïpan de sa catégorie et un autre des Iles Salomon », explique Vaitea Lo, Cadre technique de la Fédération Tahitienne de Tennis.

Le principal concerné n’aborde pas le tournoi à la légère. « Cela représente beaucoup, c’est quand même la Coupe Davis juniors, un tournoi mondial. J’espère gagner les préqualifications, puis les qualifications, et essayer, au moins, de passer le premier tour. Ça va être compliqué mais je pense que je peux y arriver », veut croire Toanui.

« Un cadre pratiquement semi-professionnel »

Du 18 au 26 février, ce sera au tour de Mehetia Boosie et Tavero Chung d’affuter leurs raquettes lors d’un tournoi au Sri Lanka. Elles sont engagées dans l’équipe U16. « C’est vraiment top. En plus dans un pays où l’on ira peut-être qu’une seule fois dans notre vie. C’est bien de voyager », sourit Mehetia.

« Tout part des clubs », se félicite Vaitea Lo, « ils sont pris en charge depuis tout petit dans leurs clubs et, ici, au centre technique de la Fédération, on complète leur formation avec de l’entraînement physique et, cette année, de la préparation mentale. On essaye d’être dans un cadre pratiquement semi-professionnel pour les emmener le plus haut possible. Et on voit actuellement les fruits de notre investissement ».

La semaine dernière, Mia Chang et Hiva Kelley étaient, eux, en lice à l’Open d’Australie à Melbourne, un tournoi relevé. Cette jeune génération ne cesse donc d’engranger de l’expérience et tous ont déjà en tête les jeux du Pacifique de 2027 qui se tiendront à Tahiti.