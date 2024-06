Heve Kelley et Gillian Osmont, objectif Coupe Davis en Jordanie

Ils étaient restés sur une défaite sèche face au Salvador en février dernier, sèchement battus 4-0 avec la sélection Pacific Oceania en 2e division de la Coupe Davis. Les tennismen tahitiens Heve Kelley et Gillian Osmont sont de retour en équipe sur les terrains de Amman, en Jordanie, du 10 au 15 juin prochain. Partis ce mercredi du fenua, ils y retrouveront le Cookien Brett Baudinet, le Salomonais Benjamin Junior et le Ni-Vanuatu Aymeric Mara, capitaine. Objectif : se sortir au plus vite de la 3e division où ils ont été relégués.

Lire aussi – Gillian Osmont, le tennis à toute épreuve

À en croire Heve Kelley, sacré champion de Polynésie il y a deux semaines, la tâche ne s’annonce pas aisée face à des nations comme la Jordanie, la Thaïlande, l’Indonésie ou l’Iran. « Il y a plusieurs joueurs qui sont classés entre 200 et 400 mondia, double et simple confondus. Du coup, c’est sûr qu’on va rencontrer du haut niveau, assure-t-il. C’est une grosse opportunité pour nous parce qu’en battant des gars comme ça, on peut aussi gagner en points, en ranking » .

Les dix équipes réparties en deux poules de cinq s’affronteront sur surface dure. Seules les trois meilleures accèderont à la 2e division à l’issue des cinq matches. Confiante en double, l’équipe océanienne mise sur des victoires en simple.

« Notre tactique, c’est d’essayer de gagner un des deux simples. Parce qu’à chaque fois, dans chaque rencontre, il y a deux individuels et un match de double. Si jamais il y a un partout, il y a le double décisif (…) Notre double est super solide » , rassure Heve.

À terme, Heve rêve qu’une équipe 100% polynésienne puisse participer à la Coupe Davis. « J’espère qu’un jour aussi – je ne sais pas si c’est un projet ici dans notre Fédé – on pourra aussi créer notre propre équipe de Tahiti, pour qu’on puisse faire jouer plus de joueurs d’ici » , conclut-il.

Victoire ou défaire, ce déplacement promet d’être un excellent entraînement pour nos tennismen polynésiens en vue des Jeux du Pacifique 2027.