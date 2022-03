Tennis : le duo Taaroa/Montas champion de Polynésie Interclub

Reynald Taaroa et Hokinui Montas sont les nouveaux champions de Polynésie interclubs en 2ème série hommes, en tennis par équipes. Après une interruption de match jeudi dernier à cause de la pluie, la finale a repris mardi soir à Fautau’a. Les deux sociétaires de Fei-Pi menaient 4 jeux à 3 dans le dernier double, face à Landry Leetham et Robert Chonvant.