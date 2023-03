Tahiti vs Caledonie : les Toa Aito battus 2 buts à 0

À l’image du premier but inscrit par les Calédoniens lundi soir sur la pelouse du Stade Pater, les Toa Aito sont complètement passés à travers de leur premier gros rendez-vous de l’année 2023.

Dominés par la sélection Cagous, 1 an jour pour jour après leurs dernières sorties officielles, les coéquipiers de Teaonui Tehau n’ont pas réussi à produire leur jeu.

Un manque de rythme et d’intensité qui se traduira par une seconde réalisation calédonienne signée William Rokuad parfaitement lancé dans le dos des défenseurs.

Résultat, les visiteurs scellent cette première confrontation par un succès : 2 buts à zéro

« J’ai trouvé qu’on avait des jambes lourdes par rapport à l’équipe calédonienne, a réagi, à chaud, le sélectionneur tahitien Samuel Garcia. Il y avait de la fatigue certainement mais c’est vrai que sur les automatismes on doit être meilleurs, on doit être plus lucides. C’est un premier match, on verra jeudi. Jeudi, ce sera un nouveau match.«

« On a essayé de jauger par rapport à eux qui je pense, sur la première mi-temps, avaient pris un peu l’ascendant, a expliqué de son côté Johann Sidanier, le sélectionneur de l’équipe de Nouvelle-Calédonie. Nous, on a ajusté un peu en deuxième mi-temps. On a la chance d’ouvrir le score et de conclure avec un deuxième but sur la fin. Ça augure d’une deuxième belle rencontre. »

Le match retour se jouera ce jeudi au stade Pater à partir de 20 heures. Un match diffusé en direct web et en différé sur votre chaine TNTV.