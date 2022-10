Taatiraa Huma Tahiti Iti bénissent leurs pirogues pour la Hawaiki Nui Va’a

Après un moment de recueillement et de prière ce vendredi matin sur le site de la baie Phaeton, le père Ato Nohotemorea de la paroisse de Taravao, a béni les nouvelles pirogues V6 de l’association Taatiraa Huma Tahiti Iti. Les jeunes apprentis de l’association culturelle Hotu Nui ont ensuite offert une cérémonie polynésienne traditionnelle. Cette association œuvre, depuis deux ans, auprès des jeunes de la presqu’île contre le décrochage scolaire et en faveur de l’insertion sociale grâce aux activités culturelles et ancestrales. Les va’a ont après été mises à l’eau.

Gérald Lucas, le président de l’association Taatiraa Huma Tahiti Iti, a sollicité les élus de Tereheamanu pour le parrainage des pirogues et de l’activité socio-éducative de va’a qu’ils ont lancé il y a déjà deux ans.

“L’esprit d’équipe et d’entraide d’un sport collectif, la valorisation de l’activité physique dans la vie quotidienne et surtout la promotion de l’inclusion sociale sont des valeurs essentielles de notre territoire. Lorsque le Président de la principale association accompagnant les adultes porteurs de handicap de la presqu’île nous a demandé de soutenir leurs activités de va’a et de participer à cette cérémonie de bénédiction, nous avons bien entendu indiqué notre sentiment de fierté et le privilège d’avoir été choisi en tant que parrain” a déclaré Tearii Te Moana Alpha, président de la Communauté de communes Tereheamanu.



Le tavana de Taiarapu-Est, Anthony Jamet, a également confirmé le soutien de sa commune aux activités de l’association en mettant en place les moyens logistiques pour les entraînements hebdomadaires de l’association et surtout en mobilisant les équipements de sécurité et le bateau suiveur de la commune.

Classée en 2ème position en 2019 dans la catégorie “Amateur” de la Hawaiki Nui va’a, la délégation de l’association Taatiraa Huma Tahiti Iti compte encore bien en découdre cette année.

En tout, une aide de 3 millions de Fcfp a été octroyée à Taatiraa Huma Tahiti Iti dans le cadre de sa participation à la Hawaiki Nui Va’a 2022.