Inquiétude face aux pannes en série à la piscine de Tipaerui

Le souci vient de la salle des machines. Sur les trois moteurs, un seul fonctionne ce qui ne permet pas de filtrer correctement l’eau. « Il faut savoir que la piscine, il faut assurer sa sécurité pour les nageurs mais il faut aussi assurer la qualité de l’eau de baignade, explique le directeur général des services de Papeete, Rémy Brillant. Il ne s’agit pas de repartir avec des otites ou des staphylocoques sur le corps. On veille à tout ça. Pour traiter l’eau, ça passe par des moteurs et il y en a deux qui sont en panne. »

La piscine municipale de Tipaerui existe depuis 1971. Ouverte 7 jours sur 7, elle accueille les établissements scolaires, les clubs sportifs, les centres de formation, et le grand public. Avec en moyenne 600 entrées par jour, soit près de 60 000 par an, elle fonctionne à plein régime et demande donc un entretien régulier… « Il y a une réflexion à mener au niveau du Pays qui a aussi deux piscines plus petites. Peut-être que pour les entrainements, ceux qui font de la compétition peuvent se tourner vers ces piscines qui relèvent du Pays. Il y en a une sur Punaauia et une sur Pirae. On essaie d’anticiper les pannes. Il faut avoir aussi les intervenants, les prestataires qui peuvent intervenir et réparer tant que c’est possible. Mais c’est vrai qu’on envisage de changer de moteur. Il y a aussi une réflexion sur cette question-là. »

Cette situation ne rassure pas la fédération tahitienne de natation qui avait déjà pointé du doigt le manque de bassin au fenua, notamment à l’approche des jeux du Pacifique de 2027. Selon le directeur de la fédération tahitienne de natation, Sylvain Roux, « la problématique pour les clubs de la Fédération c’est que sur les créneaux utilisés de 15 à 18 heures, tous les bassins sont remplis. Donc dès qu’on a un bassin qui ferme, soit on essaie de trouver des solutions pour les entrainements, on va nager en mer, on actionne la prépa physique. Mais ça va pour un temps. Au bout d’un moment, il nous manque des entrainements en piscine. Et pour les clubs, il y en a qui annulent, qui reportent. C’est toujours compliqué. »

La piscine de Tipaerui est le seul bassin de 50 mètres de long au fenua. Trois autres de 25 mètres sont disponibles.

Sa réouverture prévue le 20 janvier est très attendue. Mais ce problème souligne le manque d’équipements dédiés aux sports aquatiques en Polynésie.