Rentrée scolaire décalée au collège Louise Tehea Carlson de Tipaerui

Les collégiens de Tipaerui vont faire leur rentrée légèrement plus tard. « L’autera’a géant et emblématique du collège Louise Tehea Carlson est souffrant et malgré les soins apportés, les expertises faites ces derniers mois sont rendues en cette fin de semaine : celui-ci est trop endommagé et il présente dorénavant un risque de chute » indique la direction du collège Louis Tehere-Carlson.

Des travaux de sécurisation ont été entrepris afin d’élaguer puis abattre l’arbre.



La pré-rentrée des enseignants reste quant à elle bien au lundi 12 août.

– PUBLICITE –

La rentrée des collégiens est décalée comme suit :

– Rentrée des élèves de 6ème le mercredi 14 août de 7 h à 11 h (sans demi-pension) : appel et formation de chaque classe dès 7 h ; accueil par le professeur principal

– Rentrée (sans les 6èmes) des élèves de 5ème, 4ème et 3ème, le vendredi 16 août (sans demi-pension) de 7 h à 11 h : tous les élèves entrent dans la cour dès 6 h 30 puis constitution des classes : les 3ème à 7 h ; les 4èmes à 7 h 20 ; les 5èmes à 7 h 40 – appel et formation de chaque classe avant de monter en classe, accueil par le professeur principal

– Démarrage des EdT pour tous le lundi 19 aout à 6 h 55 avec la demi-pension ouverte.

– Rentrée en musique pour les élèves de 6ème le vendredi 23 aout à 10 h 30.

Plus d’informations ICI